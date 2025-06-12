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Официально
12.06.2025
Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днём России
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Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днём России
12-06-2025
I летняя Спартакиада народов Сибири стартовала в Кемерове
11-06-2025
В Кузбассе модернизируют объекты инфраструктуры ЖКХ
11-06-2025
В Березовском округе открылась выставка «Свет православия – свет души»
11-06-2025
В Березовском округе открылась выставка «Свет православия – свет души»
11-06-2025
Главы сибирских регионов собрались в Кемерове
11-06-2025
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