В День России в парке Победы имени Г.К. Жукова руководителям 50 студенческих отрядов Кузбасса торжественно вручили путевки в трудовое лето — 2025. На время каникул будут трудоустроены более 3 тысяч студентов. С началом трудового семестра ребят поздравил губернатор Илья Середюк.

«В Кузбассе – 106 отрядов по самым разным направлениям. В стройотрядовском движении состоит 3,5 тысячи ребят и девушек. В копилке молодежного трудового движения уже много добрых и очень значимых дел. Вы участвуете не только в региональных, но и в международных и всероссийских проектах. Вся эта работа формирует будущих лидеров. Уверен, вам под силу сделать наш регион еще более успешным. Желаю вам жизненной энергии, здоровья и отличного настроения!», — сказал Илья Середюк.

В этом году кузбасские студенты станут участниками федеральных проектов: Всероссийский сводный студенческий отряд «Сочи Парк Отель»; Всероссийские студенческие стройки: «Звезда Оби», «Алабуга», «Мирный атом»; Всероссийские студенческие медицинские отряды «Академия» и «Сердце Пармы»; Всероссийский сводный студенческий сервисный отряд «Взлетная полоса», а также проектов Федеральной пассажирской компании и РЖД.

Участники студенческих отрядов Кузбасса также вошли в состав Международных проектов. Так Владислав Созыгашев летом отправится работать на Международный студенческий строительный проект «Дюна» в Египет. Будет строить самую большую в Африке атомную электростанцию. Этот проект значим не только с точки зрения энергогенерации, но и является важным этапом в развитии международного сотрудничества в сфере атомной энергетики.

«Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. Каждый год трудовой семестр дает новый профессиональный опыт для студентов и школьников по всей стране. Самое главное— мы не просто отправляем ребят работать, а готовим их к этому в рамках программы профессионального обучения. За 4 года действия программы 156 тысяч студентов и школьников бесплатно освоили рабочие профессии и получили по ним гарантированное трудоустройство в составе студотрядов», — отметил депутат Госдумы от Кузбасса, председатель Наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

Кузбасские студенты займут ключевые позиции в крупнейших проектах Российских студенческих отрядов. Во Всероссийском студенческом медицинском отряде «Атлант» в Кузбассе командиром станет Вера Вишневская, комиссаром — Александра Котикова; на Всероссийской студенческой стройке «СКИФ» в Новосибирске мастером станет Андрей Вирясов, во Всероссийском студенческом медицинском отряде «Ангария» в Иркутской области, комиссаром станет Александр Калугин, на ВСМО «Академия» в Новосибирской области должность комиссара также займет студент-медик из Кузбасса Ангелина Салимова. В 2025 году впервые на проектах появилась должность пресс-секретарей. Во всероссийском студенческом медотряде «Галиотис» на острове Сахалин руководителем пресс-центра стала Эльвира Губкина.

Особое внимание в этом году — Всероссийскому студенческому медицинскому отряду «Атлант», который отмечает пятилетие. В юбилейном году участниками проекта станут 80 представителей студенческих медицинских отрядов из 8 субъектов Российской Федерации: Кузбасса, Москвы, Новгородской, Волгоградской и Томской областей, Красноярского края, Республики Крым и Кыргызской республики.

Проводить бойцов пришли и ветераны движения РСО. В свое время они работали в Кемерове, на Сахалине и даже в немецком Лейпциге.

Напомним, Кузбасское региональное отделение РСО сегодня объединяет 106 отрядов различных направлений и 13 отрядов всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Движение, история которого началась еще в 1959 году, остается важной частью молодежной политики России — только в прошлом году через него прошли более 400 тысяч молодых людей по всей стране. В Кузбассе же студенческие отряды давно стали не просто временной подработкой, а настоящим социальным лифтом и площадкой для профессионального становления.