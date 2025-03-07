К проекту «Земля для туризма», инициированному Правительственной комиссией по региональному развитию, присоединился Березовский городской округ, став шестым участником из Кузбасса. Цель проекта — привлечение инвесторов в регионы с туристическим потенциалом и увеличение туристического потока.

В рамках реализации проекта Министерство туризма Кузбасса и филиал ППК «Роскадастр» уже определили 20 участков, которые можно вовлечь в туристическую деятельность. Первые территории расположены в Прокопьевском, Анжеро-Судженском, Междуреченском, Гурьевском и Чебулинском муниципальных округах. Например, в Чебулинском округе включены участки около филиала Шестаковского музея, в Анжеро-Судженске — вблизи базы отдыха «Победа». В Гурьевском округе первые восемь участков находятся рядом с горнолыжным комплексом «Золотая гора», Горскинской электростанцией и скалой «Каменные ворота».

Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко отметила, что проект уже создаёт рабочие места для жителей и приносит поступления в местные бюджеты от аренды и выкупа земель. Новый этап участия Березовского ГО обещает повысить эти показатели.

По данным зампреда Правительства Марата Хуснуллина, с момента старта проекта в 2021 году в России было выявлено 1174 участка с туристическим потенциалом общей площадью 19,5 тыс. га. Только за 2024 год добавлено 520 участков, что подчёркивает активное развитие проекта, способствующего росту интереса к путешествиям по стране.