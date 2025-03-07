В Кузбассе женщин поздравляют с наступающим праздником

Накануне 8 Марта в Кузбассе представительницы прекрасного пола принимают поздравления.

Одной из первых их получила ветеран специальной военной операции Олеся Короткова. Она окончила медколледж в 2021 году, а в августе 2023 года заключила контракт. Службу проходила в ЛНР сначала в должности стрелка, позже служила в медицинском взводе. В июне прошлого года была демобилизована и вернулась на свое прежнее рабочее место — медработника в компании. Поздравить ее с наступающим праздником Весны пришли студенты беловского филиала Кузбасского медицинского колледжа, Они пожелали ей успехов в любых начинаниях.

Женщинам-военнослужащим СВО, сотрудницам госпиталей, ветеранам войн, волонтерам, участницам гуманитарных миссий, матерям и женам участников специальной военной операции приятные подарки подготовили участники II Областного детского фестиваля поздравительных открыток «Женская доблесть». Ребята из реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья и учреждений соцпомощи изготовили более 100 открыток с рисунками. Часть авторских работ передадут в госпитали, кузбасскому отделению фонда «Защитники Отечества», волонтерам для отправки в зону спецоперации.

В Беловском округе специалисты Старо-Урюпского сельского Дома культуры и школьный отряд «Юнармеец» поздравили с 8 Марта мам, чьи сыновья сейчас выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. С наилучшими пожеланиями ребята вручили женщинам открытки и сладкие подарки.

В Кузбассе стартовал цикл лекций «Всегда первые: как женщины изменили историю». Беседы о незабываемом вкладе представительниц прекрасной половины человечества пройдут во всех образовательных учреждениях региона. Рассказать о том, как женщины России меняли историю, сможет любой желающий. Для этого Обществом «Знание» подготовлена мастер-лекция. Кроме этого, в Кузбассе запланировано проведение цикла лекций о женщинах в тылу и на войне. Подробнее об этих и других мероприятиях просветительской организации можно узнать на сайте Общества «Знание».

В многофункциональном культурно-досуговом комплексе Куйбышевского района Новокузнецка состоялся праздничный концерт «23/8». Творческая группа решила объединить два замечательных праздника — День защитника Отечества и Международный женский день, подарив всем зрителям хорошее настроение.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, проходят во всех учреждениях культуры Кузбасса. 7 марта в 17:00 в отделе военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея (Кемерово, ул. Притомская Набережная, 1а) состоится тематическая экскурсия «Подвиг женщин на защите Отечества» для матерей и жен участников СВО. Участниц мероприятия поздравит ветеран спецоперации Павел Образцов, он вручит женщинам подарки и символ весны — букет тюльпанов.

8 марта в 17:00 в Театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского состоится показ спектакля «Весы» по одноименной пьесе Евгения Гришковца. 8 марта в 18:30 в Новокузнецком драматическом театре покажут спектакль «Покровские ворота». В канун самого весеннего праздника в Новокузнецком театре кукол «Сказ» им. В. Машкова вновь оживет сказка о жизни маленькой Ассоль и ее мечте. Показы состоятся 7 марта в 18:30 и 8 марта в 17:00.