Илья Середюк: заявки на участие в программе «СВОи Герои. Куzбасс» подали уже почти 600 наших земляков

Региональная программа подготовки кадров из числа участников специальной военной операции «СВОи Герои. Куzбасс» стартовала по поручению президента России Владимира Путина. Подать заявку на участие можно до 25 марта 2025 года по ссылке через «Личный кабинет».

– Мощный кадровый резерв мы формируем из ветеранов и действующих бойцов СВО. Часто общаюсь с ребятами, вижу, что среди них много тех, кто мог бы усилить нашу команду. Заявки на участие в региональной программе подготовки кадров «СВОи Герои. Куzбасс» подали уже почти 600 наших земляков. Среди них Герой России из Юрги Алексей Асылханов. Также в числе потенциальных участников программы — кемеровчанин Иван Курасов, в настоящее время он находится на лечении в военном госпитале, — рассказал губернатор Илья Середюк.

Алексей Асылханов сейчас работает педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса, ведет патриотическое направление, проводит уроки мужества.

– Подал заявку на участие в программе, так как хочу найти применение своему боевому опыту в мирной жизни. После обучения планирую продолжить работу в техникуме — обучать ребят безопасности жизнедеятельности, управлению беспилотными летательными аппаратами, — говорит боец.

Иван Курасов признается, что спецоперация помогла понять происходящие события, уровень социальной ответственности многократно вырос.

– Силы, которые есть, хотел бы направить на создание нового общества, которое не допустит тех событий, которые происходят сейчас. Я мог бы соединить опыт ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов, чтобы делиться им с молодежью. Стать тем человеком, который сможет помогать в обучении, воспитании, поддержке, помощи на всех уровнях, — сказал Иван Курасов.

Он отметил, что пока не определился, в какой сфере хотел бы трудиться после завершения обучения. Рассчитывает, что кураторы программы смогут увидеть его таланты и навыки.

Захар Синкевич выполнял боевые задачи в составе 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на краснолиманском направлении. В настоящее время уволен из ВС РФ по состоянию здоровья.

Принять участие в программе «СВОи Герои. Куzбасс» могут не только ветераны, но и действующие бойцы специальной военной операции. Для них обучение будет проводиться в отдельном формате с учетом специфики несения военной службы.

Чтобы попасть в программу, необходимо заполнить анкету, пройти тестирование и собеседование. По результатам конкурсного отбора кандидаты будут зачислены в резерв. За ними будут закреплены наставники из числа заместителей губернатора, председателя правительства, депутатов, а также глав муниципалитетов. Работу на всех этапах будет курировать Общественный совет под председательством губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Обучение начнется 1 сентября и продлится один год. За это время участники получат практический опыт решения реальных задач в экономике и социальной сфере и смогут работать в органах власти, местного самоуправления, в бизнесе, в общественных организациях.

Самая актуальная информация о программе размещается в официальных аккаунтах программы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале, на Rutube.

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