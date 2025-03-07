Илья Середюк поздравил с 8 Марта участниц конкурса «Кемеровчанка года»

В Кемерове сегодня в преддверии Международного женского дня в 24-й раз чествовали горожанок, которые преуспевают в науке, творчестве, предпринимательстве, педагогике, волонтерстве, достойно воспитывают детей, несмотря на солидный возраст и ограничения по состоянию здоровья продолжают активную деятельность на благо общества.

– Это замечательная традиция — так почетно, торжественно чествовать женщин. Здесь все для вас, ради вас. Будьте счастливы, любимы и любите. Пусть в ваших домах всегда будет нежность, теплота и благополучие, пусть ваши дети и все, кто вам дорог, будут успешными. Пусть мир лежит у ваших ног, а все мечты сбываются. С праздником! — обратился к участницам губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В конкурсе приняли участие кемеровчанки в возрасте от 14 лет и старше, которые в течение года достигли особых результатов, внесли весомый вклад в решение социально-экономических проблем города, прославили его своими достижениями. В этом году заявку на участие подали 124 женщины.

«Кемеровчанку года» выбирают по номинациям «Образование и наука», «Служение людям», «Предпринимательство», «Лидер», «Творчество», «Милосердие», «Искусство жить», «Гордость района», «Преодоление», «Юность города».

Подведение итогов конкурса — каждый раз большой городской праздник. В концертной программе принимают участие лучшие творческие коллективы Кемерова. Число женщин, которым с 2001 года присвоено почетное звание «Кемеровчанка года» уже превысило 800. В этом году список победительниц пополнился на 34 прекрасных жительницы областного центра.