Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил женщин округа с Международным женским днём, отметив их вклад в развитие страны и роли в укреплении семейных ценностей.

«Невозможно представить развитие нашей горячо любимой Родины без созидательного вклада российских женщин. Не осталось профессий, где не преуспели бы женщины – в науке, на производстве, в социальной и гуманитарной сфере вы находите применение своим талантам, добиваетесь впечатляющих успехов», — подчеркнул Серышев в своём поздравлении.

Он также выразил благодарность женщинам-военнослужащим и родственницам участников специальной военной операции, отметив их стойкость, поддержку и гордость за защитников Родины. Полпред пожелал женщинам здоровья, счастья, благополучия и множества поводов для радости.