Президент России Владимир Путин провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. В ходе встречи обсуждались вопросы комплексной поддержки участников СВО, ветеранов и их семей.

Подчеркивая приоритетность этой задачи, Владимир Путин отметил, что государство уделяет особое внимание решению проблем бойцов СВО и их близких. Он обратил внимание на важность оказания всесторонней помощи, включая психологическую поддержку, семьям пострадавших и погибших бойцов, отметив, что личная вовлеченность сотрудников фонда в судьбы людей имеет огромное значение:

«Вы делаете это очень правильно, это во-первых. Во-вторых, то, что здесь все присутствующие занимаются этой работой, — это чрезвычайно важно для всех, прежде всего, конечно, для наших ребят, которые воюют, для членов семей. Потому что ваша прямая, личная сопричастность к судьбам людей — а вы, надо прямо сказать, не хочется употреблять это слово, но тем не менее вы пострадавшие же тоже, вы как раз те люди, которые через это прошли, через своё сердце всё пропустили».

На встрече также поднимался вопрос о предоставлении адаптивной одежды для участников специальной военной операции с инвалидностью. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева выразила готовность фонда поддерживать отечественных производителей, чтобы обеспечить ветеранов качественной и удобной одеждой.

Она подчеркнула, что это не только проявление заботы, но и важный шаг к их полноценной социальной адаптации:

«У нас сейчас 60% ребят с ранениями остаются в вооруженных силах, то есть им нужна форма. И, конечно же, сейчас привлечь к этому внимание — одно из направлений фонда. И если у нас будет такая поддержка и возможность наряду с техническими средствами реабилитации выдавать еще и одежду, например, первичный комплект для того, чтобы он мог активно вливаться в социум, это было бы очень хорошо. Мы их просто включим как технические средства реабилитации, как в свое время автомобили включили. Мы выходим на международную повестку и в рамках Петербургского международного экономического форума уже представляем показ победителей проекта «На крыльях». Мы этот вопрос поднимали ещё до СВО, в Кузбассе даже проводили этот конкурс. Какая цель у этого проекта? Мы хотим наших производителей одежды, наших модельеров сориентировать на производство удобной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья»

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