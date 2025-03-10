В Москве состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина.

Центральными темами обсуждения стали вопросы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, казначейское сопровождение целевых средств и проведение бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей. Роман Артюхин отметил, что в 2024 году от управления остатками средств единого казначейского счета в доход бюджета субъектов Федерации Сибирского федерального округа поступило более 15 миллиардов рублей, а в 2025 году – более 6 миллиардов.

Анатолий Серышев подчеркнул ключевую роль Федерального казначейства и его территориальных органов в организации процесса исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в осуществлении контроля в финансово-бюджетной среде и в сфере закупок при реализации мероприятий национальных проектов. Также, по его мнению, выстроенная система казначейского сопровождения – это важнейший элемент пошагового контроля движения средств бюджетов, который позволяет прослеживать финансы по цепочке кооперации, что способствует выполнению решений Президента Российской Федерации.

В завершение встречи Роман Артюхин и Анатолий Серышев выразили взаимную признательность за эффективное сотрудничество и подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия.

Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством России правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы страны, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. Казначейство России сопровождает средства, выделенные на реализацию национальных проектов общегосударственного масштаба, и является единой учетной, контрольной и информационной системой в области финансовой деятельности публично-правовых образований.