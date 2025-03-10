Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в январе прошлого года по инициативе Минфина РФ и Банка России, с 2025 года реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Стать ее участником может любой гражданин России с 18 лет, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). В Кузбассе за год участниками Программы долгосрочных сбережений стали 53 824 жителя.

«Программа с государственным участием, поэтому, вкладывая в нее свои средства, граждане могут быть уверены, что они будут надежно защищены. При этом вложения не только приносят дополнительный доход участникам, но и работают на развитие экономики», — отмечает первый заместитель председателя правительства – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Новый сберегательный продукт рассчитан на формирование накоплений для долгосрочных целей: покупка квартиры, образование или пассивный доход к пенсии. Основные преимущества — софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет, что позволит участникам получить максимально до 360 тысяч рублей, а также специальный налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год.

Кроме того, на этапе накопления и выплат размещенные на счете средства наследуются в 100% объеме. Вложения застрахованы государством в пределах 2,8 млн рублей. Расширенные гарантии обеспечивают полное отсутствие рисков, а поддержка государства дает возможность не только получить повышенный доход, но и защитить сбережения от инфляции.

Получить вложения можно через 15 лет или по достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Можно перевести на счет ранее сформированные пенсионные средства или копить деньги самостоятельно за счет собственных добровольных взносов. Накопления также можно получить в виде единовременной выплаты, если это предусмотрено договором, или их будут начислять ежемесячно в течение определенного срока.

Забрать внесенные в рамках программы деньги досрочно и без потери дохода можно в особых жизненных ситуациях: при потере кормильца или оплате дорогостоящего лечения.

Участие в программе добровольное. При желании можно открыть несколько счетов, причем не только для себя, но и в пользу родственника или любого другого человека.

Узнать подробности о программе и ее условиях, задать вопросы и рассчитать свой доход можно на портале МоиФинансы.рф.