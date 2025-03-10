В Международный женский день в Кузбассе родились 37 малышей – 21 мальчик и 16 девочек. Больше всего новорожденных в Кемерове — 18 малышей (8 мальчиков и 10 девочек). При этом в областной столице в праздничный день родилась одна двойня.

В Новокузнецке родились 11 мальчиков и 4 девочки. В Киселевске — две девочки, в Прокопьевске и Мысках — по одному мальчику.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, а рамках традиционной акции «Родился ребенок» семьи, в которых произошло пополнение, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».