В Кузбассе начались продажи сортового угля по льготным ценам. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Оформить заявку на приобретение сортового угля по льготной стоимости с сегодняшнего дня можно уже в восьми муниципалитетах региона.

— Сейчас продажа сортового угля по льготным ценам на базе ООО «Кузбасстопливосбыт» открыта в Белове, Кемерове, Юрге, Беловском, Кемеровском, Промышленновском, Тайгинском, Юргинском муниципальных округах. До конца недели сортовой уголь по льготной цене появится в оставшихся 11 муниципалитетах, обслуживаемых «Кузбасстопливосбытом». Сейчас кузбасские угольные компании занимаются поставками сортового угля на их склады, — рассказал Илья Середюк.

До конца недели сортовой уголь по льготной цене появится в оставшихся 11 муниципалитетах, обслуживаемых компанией. Сейчас кузбасские угольные компании занимаются поставками сортового угля на их склады.