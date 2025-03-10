

Мечтаете стать врачом или другим медицинским специалистом? Узнать, как проходит обучение в медицинском университете? Не пропустите День открытых дверей в Кемеровском государственном медицинском университете в субботу, 22 марта!

В программе Дня открытых дверей:

— Работа интерактивных площадок. На площадках, посвященных лечебному делу, педиатрии, фармации, стоматологии, медико-профилактическому делу, школьники познакомятся с особенностями различных медицинских специальностей. Посещение площадок свободное — выбрать можно то, что интересно лично вам!

– Встречи с руководителями представителями приемной комиссии, вуза, деканами факультетов, ведущими специалистами и представителями Министерства здравоохранения Кузбасса. В формате открытого микрофона можно будет задать вопросы о специальностях, правилах приема, особенностях обучения и перспективах трудоустройства.

– Мастер-классы по реанимации, хирургии, экстренной медицинской помощи детям, неотложным состояниям в терапии, основам сестринского дела, эндоскопии, неотложным состояниям в терапии и др.

Когда: суббота, 22 марта 2025 года, с 13:00 (начало регистрации в 12:30)

Где: г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22 А, главный корпус Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.

Регистрируйтесь на День открытых дверей в КемГМУ Минздрава России уже сейчас!

Реклама. ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. Erid: 2Vtzqx5NYaB ИНН 4206007720