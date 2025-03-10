На заседании правительства Кузбасса обсудили вопросы обустройства пешеходных переходов. Особое внимание было уделено созданию безопасных пешеходных зон возле детских садов, школ и других учебных заведений.

По поручению президента России Владимира Путина пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений должны быть оборудованы в соответствии с новыми национальными стандартами: светофором с желтым мигающим сигналом, дорожными знаками «Дети» и «Пешеходный переход», а также стационарным наружным освещением.

В текущем году в регионе планируется установить или заменить 12 светофоров, 2 тысячи погонных метров пешеходных ограждений, восемь остановочных пунктов, 200 дорожных знаков. Кроме того, будет обустроено 10 искусственных неровностей и отремонтировано 5 тысяч погонных метров тротуаров и подходов к пешеходным переходам. На эти цели будет выделено 81,5 млн рублей, в том числе 79 млн рублей — из регионального бюджета.

На сегодняшний день планы мероприятий по обустройству пешеходных зон согласованы с территориальными отделами ГИБДД. Все работы должны будут завершиться до 1 сентября. Всего в Кузбассе 4971 пешеходный переход, из них 712 находятся вблизи общеобразовательных учреждений.