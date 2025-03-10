В Государственной научной библиотеке Кузбасса имени В.Д. Федорова состоялась презентация нового сборника стихотворений «Родина-Дочь» кузбасского поэта и ветерана специальной военной операции Виталия Дорофеева. Мероприятие было организовано в рамках открытия сетевого регионального выставочного проекта «Семейная хроника Победы», посвященного 80-летию разгрома фашистов. В нем приняли участие ветераны СВО и их семьи.

Книга выпущена в рамках проекта «Творец», направленного на поддержку творчества участников СВО. В сборник вошли стихотворения, написанные на войне и о войне, о бойцах и их близких. По мнению автора, книга имеет символичное название, так как Россия представлена в произведениях как Родина-Дочь, которая нуждается сейчас в защите.

Сборник будет распространяться по госпиталям и образовательным учреждениям Кузбасса. Прочитать книгу можно на странице Виталия Дорофеева на сайте.