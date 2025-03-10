На аппаратном совещании в правительстве региона сегодня обсуждали деятельность управляющих компаний (УК), их рейтинг и основные жалобы от кузбассовцев, которые поступают на работу предприятий ЖКХ. 27 февраля по инициативе губернатора Ильи Середюка среди жителей Кузбасса был запущен опрос на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Люди давали оценку работы своих УК.

«По предварительным итогам, только 30% кузбассовцев довольны работой своих управляющих компаний. До конца недели ЦУР полностью обработает полученные данные, я лично их изучу и передам главам муниципалитетов. Нужно оперативно и качественно реагировать на те запросы и жалобы, которые мы получаем от населения в социальных сетях и через приемные. Всем компаниям надо улучшать качество обслуживания — это то, что ждут от нас жители», — подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор также поручил главам проводить регулярные встречи с руководителями проблемных УК, чтобы рассматривать возникшие проблемы и находить пути их решения.

Начальнику Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирине Гайденко губернатор поручил выезжать в территории и совместно с профильными замами глав муниципалитетов проводить выездные заседания и рассматривать проблемы УК, которые находятся в «красной зоне», вплоть до лишения их лицензий.

Как было отмечено на совещании, в Кузбассе на сегодняшний день 15 282 многоквартирных дома, 12 919 их них находятся под управлением 290 УК. За прошлый год с жалобами на некачественную работу УК в инспекцию поступило более 20,9 тысячи обращений и сообщений. По соотношению нарушений к 1 тыс. кв. м жилого фонда максимальные показатели в отчетном году зафиксированы в городах Прокопьевск, Юрга, Анжеро-Судженск и Тайга. Рейтинг деятельности УК составлен и размещен на сайте ГЖИ Кузбасса. Поступающие обращения являются основанием для проведения проверок в отношении управляющих организаций.

В 2024 году специалисты инспекции обследовали жилищный фонд у всех 290 управляющих организаций. Нарушения выявлены в деятельности 182 УК, они привлечены к административной ответственности.