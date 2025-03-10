Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов в Кузбассе обсудили на аппаратном совещании в правительстве региона. Общая обеспеченность ФАПов кадрами по региону составляет более 95%, в Анжеро-Судженске, Крапивинском, Междуреченском, Тяжинском, Прокопьевском, Яшкинском, Чебулинском, Юргинском округах достигла 100%. В ФАПах с небольшой численностью обслуживаемого населения работают совместители.

«В Кузбассе только в прошлом году открылось 55 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Важно продолжать работу по обеспечению медицинских пунктов квалифицированными кадрами, чтобы жители сельских территорий могли в шаговой доступности получить необходимую помощь. Для этого у нас в регионе действуют федеральные и региональные меры поддержки, прежде всего единовременные выплаты. Только в прошлом году они позволили трудоустроить 530 специалистов», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.



Постепенного увеличения укомплектованности кадрами фельдшерско-акушерских пунктов в Кузбассе удалось достигнуть благодаря реализации федеральной программы «Земский фельдшер». В соответствии с ней предусмотрены выплаты 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер ФАПов и амбулаторий, переехавших на работу в сельские населенные пункты, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях. Врачам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, пгт или города с населением до 50 тысяч человек выплаты составляют 1 млн рублей, для фельдшеров, медсестер, акушерок — 0,5 млн рублей. В 2024 году по программе было трудоустроено 115 специалистов.

Региональные меры поддержки позволили в 2024 году трудоустроить 415 медицинских работников. Так, увеличенное до 3 млн рублей пособие по дефицитным специальностям получил 61 медицинский работник, в том числе 24 сотрудника ФАПов. Выплату за наставничество в отношении молодых специалистов в первичном звене (терапевты, педиатры, стоматологи), введенную с 2024 года, на сегодняшний день получают 90 наставников за 126 молодых специалистов. Новой мерой поддержки по частичной компенсации за наем жилья или ипотечного договора воспользовался уже 51 медицинский работник.

В 2025 году планируется продолжить работу по повышению укомплектованности кадрами медицинских организаций. Выплаты по программе «Земский доктор/земский фельдшер» смогут получить 103 специалиста. С начала года их оформили уже 16 медицинских работников в 10 территориях. Региональные меры поддержки смогут получить 602 специалиста, в том числе 139 «целевиков» — выпускников ординатуры. С начала года выплату оформили 98 медицинских работников в 19 территориях.