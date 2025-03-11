С 10 марта 2025 года в центрах «Мои документы» Кузбасса стала доступна новая услуга — подтверждение личности для пользователей приложения «Госключ».

«Госключ» — это удобное мобильное приложение, которое позволяет подписывать юридически значимые документы в электронном виде. Теперь пользователи могут пройти очную идентификацию в МФЦ и получить полный доступ к сервису.

Что потребуется для идентификации в МФЦ?

действительный паспорт гражданина РФ;

подтвержденная учетная запись в ЕСИА;

актуальные данные в личном кабинете Госуслуг: ФИО (отчество — при наличии), дата рождения, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН, номер телефона;

мобильное устройство с установленным приложением «Госключ» и доступом в интернет.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в ближайший МФЦ с необходимыми документами. Адреса и режим работы центров «Мои документы» доступны по ссылке: https://umfc42.ru/mfc.