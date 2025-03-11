23-24 апреля 2025 года в павильоне №1 московского Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» состоится главное парковое событие Российской Федерации – V Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий ParkSeason Expo, в рамках которого состоятся II Форум парков стран БРИКС, II Всероссийский слёт директоров парков и I Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов. Главная тема этого года – «Парки для здоровой нации: зелёный щит здоровья».

Организаторами мероприятия выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Ассоциация парков, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), Всероссийское общество охраны природы, Ассоциация развития территорий. Главное парковое событие страны проводится в целях популяризации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках экспозиции будет открыт Всероссийский выставочный фотопроект «Приближая Победу. Жизнь парков в годы Великой Отечественной войны» в честь 80-летия Победы.

Участие в Мероприятии примут представители субъектов Российской Федерации, включая глав областных администраций и муниципальных образований, руководителей министерств и департаментов, директоров крупнейших парков страны и объединённых парковых дирекций. На мероприятии выступят специалисты государственных организаций и международные эксперты из таких стран, как Китай, Бразилия, ЮАР, Индия, Эфиопия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, а также специальные гости из Республики Беларусь, Турции, Катара и Гонконга. Помимо насыщенной деловой программы с участием российских и зарубежных экспертов пройдёт традиционная образовательная программа для руководителей парковых учреждений в рамках II Всероссийского слёта директоров парков.

ParkSeason Expo является наиболее значимым деловым событием парковой отрасли, а также крупнейшей отраслевой B2G-площадкой. Ежегодно аккредитацию на участие получают более 5,5 тысяч делегатов, представляющих профессиональное сообщество. Разделы выставочной экспозиции традиционно посвящены самым актуальным темам создания комфортной городской среды – от малых архитектурных форм и элементов освещения до образцов инновационных покрытий и самой большой в стране презентации модулей детских игровых площадок от ведущих компаний-производителей. В рамках ParkSeason Expo состоится церемония награждения победителей II Всероссийской парковой премии «Парки России» в 31 номинации по категориям «Парк года» и «Компания года». Заявки на участие в премии принимаются до 31 марта 2025 года на официальном сайте ПаркиРоссии.рус .