Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Основной темой стала подготовка регионов Сибири к прохождению весеннего половодья и пожароопасного сезона 2025 года.

«С каждым годом работа всех участников Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири становится более комплексной, принимаются решения, повышающие эффективность проведённых мероприятий», — сказал полпред.

Среди приоритетных задач на ближайшее время Анатолий Серышев назвал организацию непрерывного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения и приусадебных участках. Следует обеспечить исправную и безопасную работу гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных. Также необходимо заблаговременно создать в населенных пунктах, с которыми может быть нарушено транспортное сообщение, запасы средств для обеспечения первоочередных потребностей граждан. Кроме того, в каждом регионе требуется поддерживать финансовый резерв для оперативного и стабильного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации паводков и природных пожаров.

«Наш регион к пожароопасному сезону готов. Еще осенью 2024 года леса Кузбасса очистили от мусора и сухой растительности. Ликвидировано 249 свалок горючих отходов. Особый противопожарный режим начнет действовать 15 апреля и продлится до 1 июня. Будет запрещено жечь сухую траву и мусор, разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления еды, посещать леса», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На прохождение пожароопасного сезона в Кузбассе предусмотрено более 100 млн рублей, в том числе по нацпроекту «Экологическое благополучие». Средства будут направлены на авиапатрулирование, круглосуточный наземный мониторинг, закупку специального оборудования и противопожарную профилактику. В рамках нацпроекта «Экология» за последние 6 лет государственные автономные учреждения, подведомственные департаменту лесного комплекса Кузбасса, полностью оснастили необходимой лесопожарной техникой.

Для мониторинга за лесами и тушения лесных пожаров будет задействовано свыше 14,8 тысячи человек, 2549 единиц техники, 16 единиц авиации, 16 беспилотных авиационных систем. Будут работать 43 лесопожарные бригады, подготовлены две десантно-пожарные группы — Кемеровская и Таштагольская. Для обнаружения термических точек и контроля за пожароопасной обстановкой применяются интернет-ресурсы, комплексы геоинформационных систем, программно-технические средства.

Осенью 2024 года в рамках акции «Чистый лес — территория без огня» от мусора и сухой растительности очищено почти 1,4 тысячи га, ликвидировано 249 свалок горючих отходов. В 2025 году акция запланирована в апреле и октябре. Вокруг 582 населенных пунктов созданы минерализованные полосы общей протяженностью свыше 2,5 тысячи км. Приведено в надлежащее состояние 10,8 тысячи пожарных водоемов, гидрантов, водонапорных башен.

В рамках подготовки к паводкоопасному сезону профильные ведомства Кузбасса ежегодно проверяют готовность муниципалитетов к пропуску паводка через гидротехнические сооружения на водных объектах. В конце марта планируется провести смотр готовности сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильных поисково-спасательных и оперативно-маневренных групп. В регионе определено 508 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 122 тысяч человек.

Профильные службы Кузбасса готовы к паводковому периоду, будут задействованы почти 11 тысяч человек личного состава, более 3 тысяч единиц техники, 158 плавсредств, два БПЛА для наблюдения за обстановкой.