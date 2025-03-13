При поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс в кузбасских городах состоялась экспертная сессия в рамках конкурса «Гранты.ФМ»

10 и 11 марта в Ленинск-Кузнецком муниципальном и Мысковском городском округах состоялись очные экспертные сессии в рамках конкурса «Гранты.ФМ».

В семинарах приняли участие более сотни жителей Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, Белова и Беловского муниципального округа, Прокопьевска, Киселевска и Мысков. Участники встречи узнали, как подготовить конкурентоспособную заявку на конкурс и получили обратную связь на свою проектную идею. Спикером выступила федеральный эксперт по социальному проектированию, советник генерального директора Фонда Мельниченко – Елена Куликова.

– Для жителей участие в конкурсе Фонда Мельниченко «Гранты.ФМ» – это возможность воплотить свою идею в реальность, для территории – возможность развития, создания новых уникальных для населенного пункта сервисов и расширение сферы услуг. Местные инициативы необходимо поддержать на стадии подготовки заявок на получение гранта, чтобы соискатели могли погрузиться в логику проектного подхода и усилить компетенции своей команды, – отметила Елена Куликова.

Напомним, Фонд Мельниченко совместно с АО «СУЭК-Кузбасс» в 2025 году проводит очередной цикл грантового конкурса «Гранты.ФМ», который помогает выявить и поддержать наиболее эффективные и перспективные инициативы местных жителей. До 23 марта подать заявку на участие в конкурсе «Гранты.ФМ» Фонда Мельниченко могут коммерческие и некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также местные общественные организации и инициативные группы граждан в восьми номинациях. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте https://grantsfm.ru/.

Отметим, в 2024 году в шорт-лист победителей попали 84 проекта, которые набрали максимальное количество баллов, из них десять кузбасских проектов. Все они были рекомендованы к финансированию на заседании Экспертного Совета конкурса.

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