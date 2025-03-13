В администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием, посвященный Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который в этом году отмечается в 45-й раз. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил представителей отрасли.

— Сфера ЖКХ занимает одно из важных мест в экономике региона и в нашей жизни в целом. Основная задача отрасли — создание комфортных условий жизни для граждан, стабильная подача качественных ресурсов. В Кузбассе в отрасли трудятся более 50 тысяч человек. От их профессионализма и ответственности зависит работа предприятий и учреждений, больниц, школ, детских садов, комфорт и удобство каждой нашей семьи, — сказал Илья Середюк.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм на приеме 26 человек были отмечены ведомственными и областными наградами. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени получил специалист первой категории Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Валерий Кайль. Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени награждены два человека, медалью Алексея Леонова — три кузбассовца, медалью Николая Масалова — пять работников, медалью «За служение Кузбассу» — 14 специалистов. Одному представителю отрасли присвоено звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса».

В этом году стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его цель — к 2030 году улучшить качество среды для жизни за счет формирования и модернизации жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, Кузбасс одним из первых включился в реализацию нового нацпроекта «Экологическое благополучие».