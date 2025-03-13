Его проводят Почта России и «Единая Россия» для работников отделений связи из населённых пунктов численностью до 50 тысяч человек.

«В отдалённых сёлах и деревнях почта остаётся единственным местом получения услуг связи. А земские почтальоны – люди, которых знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению Президента обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс станет продолжением этой работы и поможет повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остается работать на селе» – отмечает секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Подать заявки на участие можно до 10 апреля по ссылке: https://земскийпочтальон.рф. Их оценят региональные экспертные комиссии. Лучшие отправятся на очный финал, который состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в социальной сети «ВКонтакте» на странице: https://vk.com/russianpost пройдет общественное голосование в специальной номинации «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.