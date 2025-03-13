Школьники Кузбасса к юбилею Победы проведут акцию «Аллея Героев». Как только позволит погода, ученики 175 образовательных организаций из 25 муниципалитетов высадят в память о фронтовиках 3 095 деревьев.

В Новокузнецке аллеи Героев высадят в 37 образовательных организациях. Одна из них — на территории школы №103 — в честь 486 гаубичного полка кузбассовцев, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

В Гурьевском округе аллеи Героев появятся на территории восьми образовательных организаций.

Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» (г. Кемерово) высадит аллею на своей территории, она станет частью проекта «Соцветие аллей».

Аллея Героев появится на территории военно-патриотического центра «Авангард» в поселке Плотниково Промышленновского округа. В мае 300 юнармейцев Кузбасса примут участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0». Лучшим представителям молодежных патриотических объединений предоставят честь поучаствовать в высадке аллеи.

Кроме того, 2 миллиона деревьев в этом году высадят кузбассовцы при проведении международной акции «Сад Памяти». Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Цель эколого-патриотической акции — ежегодная высадка деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому мероприятию у потомков героев есть возможность увековечить подвиги защитников Отечества и поспособствовать сохранению и восстановлению лесных ресурсов страны. Напомним, старт проекту в 2020 году дал Президент Владимир Путин, высадив ель на территории Ржевского мемориала.

Библиотеки региона к юбилею Победы запустили онлайн-проект «Писатели Кузбасса о войне». 30 кузбасских писателей были участниками Великой Отечественной войны, двое из них удостоены звания Герой Советского Союза: поэт Михаил Федорович Борисов и прозаик Михаил Сидорович Прудников. С творчеством литераторов-фронтовиков кузбассовцы могут ознакомиться на интернет-страницах региональных библиотек в проекте «Писатели Кузбасса о войне».

Библиотеки проводят тематические выставки, литературные встречи и презентации, где посетителям выдают информационную продукцию со ссылками на электронную энциклопедию «Литературная карта Кузбасса», в которой есть биографии и произведения кузбасских писателей-фронтовиков. Интернет-ресурс особенно актуален для молодежи.

300 юнармейцев из 12 городов и 18 муниципальных округов Кузбасса приняли участие в ХVI зимней областной военно-спортивной игре «Во славу Отечества», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 7 по 12 марта на базе детского центра «Сибирская сказка» парни и девушки испытали себя в конкурсах по строевой и огневой подготовке, рукопашному бою, основам военных знаний, знанию истории Великой Отечественной войны, приняли участие в турнире по тактическому лазертагу и итоговом марш-броске. Также прошли соревнования по перетягиванию каната, творческий фестиваль, конкурсы «К службе в армии готов!» и «Лучший юнармеец».

Среди городских команд лучшим стал отряд «Защитник Отечества» (Калтан), 2-е место занял отряд «Служу России!» (Осинники); 3-е место — отряд «Разведчик» (Белово). В группе муниципальных округов победил отряд «Альтаир» (Ленинск-Кузнецкий округ), вторым стал отряд «Патриот» (Промышленновский округ), третьим — отряд «Юнармеец» (Топкинский округ).

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