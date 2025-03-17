В главном матче сезона кемеровский бенди-клуб поспорит за трофей с архангельским «Водником».

«Рыси» без проблем оформили путёвку в финал. А вот архангелогордцам пришлось повозиться с хабаровским «СКА-Нефтяником». Уступив в первом полуфинальном матче (2:2), «Водник» выиграл вторую встречу (6:3). А в третьем, определяющем матче поморы не оставили дальневосточникам никаих шансов (9:3).

«Кузбасс» и «Водник» сойдутся в битве за золотые медали 22 марта на кемеровском льду. Начало финального матча в 15 часов, прямая трансляция состоится на телеканале Кузбасс Первый.