В поселке Плотниково на базе военно-патриотического центра «Авангард» началась областная профильная смена «Стань кадетом!», а в Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета прошла областная техническая олимпиада для школьников Кузбасса. Мероприятия организованы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В профильной смене принимают участие 120 мальчиков из всех городов Кузбасса, которые мечтают стать кадетами. На встрече с представителями Кемеровского президентского кадетского училища ребята узнают, как успешно пройти все вступительные испытания и стать настоящим кадетом.

В течение недели школьники будут участвовать в интенсивном образовательном курсе. Программа включает в себя занятия по киберспорту, строевой, огневой и тактической подготовке, а также основы рукопашного боя. Ребята смогут научиться разбирать и собирать автомат, управлять беспилотными летательными аппаратами и получить навыки спасения жизни. Кроме того, для будущих кадетов организованы «Веселые старты», мастер-классы, патриотические акции, викторина «Время героев», встречи с участниками СВО и спортивные состязания.

В Новокузнецке на площадке СибГИУ состоялась областная техническая олимпиада, в которой приняли участие 155 школьников из 53 учебных заведений, представляющих 13 территорий региона.

В четырех возрастных категориях соревновались победители муниципальных отборочных туров. Задания олимпиады были разделены на несколько разделов: графический дизайн, конструирование и решение реальных технологических задач производственных процессов. Олимпиада стала площадкой для юных изобретателей и конструкторов, где они смогли продемонстрировать свои знания, навыки и креативность в области технического творчества. Победители были награждены почетными грамотами и кубками.