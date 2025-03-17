Тематические экскурсии, посвящённые 80-леию Победы, проходят в корпоративном музее «СУЭК-Кузбасс»

В музее Шахтёрской славы Кольчугинского рудника школьникам, студентам и сотрудникам компании рассказывают о зарождении горняцкого дела в Кузбассе и конкретно на предприятиях Кольчугинского рудника, начиная с 1883 года, о сложностях и особенностях угледобычи в военные годы, успехах передовых женских бригад, фронтовых подвигах горняков.

В зале, посвященном Великой Отечественной войне, с интерактивных стендов на гостей смотрят Герои Советского Союза, в том числе единственный в Кузбассе и самый молодой в стране дважды Герой Афанасий Петрович Шилин, единственная в Кузбассе женщина-Герой, легендарная фронтовая медсестра Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко и один из 28 героев-панфиловцев, Илларион Романович Васильев. Отдельный зал посвящён боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии. Там хранятся экспонаты военных лет, часть которых найдена сотрудниками «СУЭК-Кузбасс» в ходе поисковых военно-исторических экспедиций.

«Цикл тематических экскурсий стартовал 20 февраля. Он проводится специально для работников Компании и студентов ССУЗов Кемеровской области. Именно здесь они вживую могут увидеть подлинные документы, отражающие весь процесс становления и развитии угольной отрасли региона и узнать много нового о героическом труде шахтёров прошлых лет. По предварительной записи посетить музей могут все желающие», – отмечает заведующая корпоративным музеем Елена Чикурова.

В преддверии юбилея Победы с экскурсией по музею прошли сотрудники Управления по профилактике и рекультивации вместе со своими детьми. Экспозиция произвела на них большое впечатление. Но особенно растрогал посетителей уникальный документальный фильм о событиях Великой Отественной войны, продемонстрированный на трехмерном экране.