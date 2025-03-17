Госпиталь создан на базе Юргинской городской больницы. Здание капитально отремонтировали и оснастили медицинским оборудованием по госпрограмме «Развитие здравоохранения Кузбасса».

Госпиталь осмотрели министр энергетики России Сергей Цивилев, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Кузбасса Илья Середюк.



«В этом госпитале будут лечиться военнослужащие Министерства обороны РФ со всего Сибирского федерального округа. Это площадка для реабилитации бойцов, оснащенная по самым современным стандартам. В перспективе на базе госпиталя мы откроем кафедру военно-полевой хирургии. Будем готовить врачей и средний медперсонал на базе Кемеровского медуниверситета, а практику они будут нарабатывать здесь, потому что есть особенности работы с военной травмой», – подчеркнула Анна Цивилева.



В трехэтажном здании учреждения, который станет филиалом № 4 425-го военного госпиталя Минобороны России, модернизировали лечебный корпус на 150 коек по различным профилям, там находятся отделения хирургии, терапии, инфекционное, неврологии, реаибилитации и физиотерапии функциональной и лучевой диагностики, отделение эндоскопических исследований. Амбулатория рассчитана на 60 посещений в смену.



«Специалисты главного военного медицинского управления Минобороны РФ подсказали нам, что нужно сделать, чтобы оказывать бойцам полноценную медицинскую помощь. Если что-то потребуется дополнительно, будем выполнять просьбы ребят и врачей. Уверен, что госпиталь станет здравницей для наших героев», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.



Для госпиталя закупили цифровые рентгенологические комплексы, рентгенофлюорографические аппараты, видеоэндоскопическая система, а также стоматологическая установка, лор-комбайн, аппарат УЗИ. Дополнительно планируется приобрести медоборудование на сумму более 800 млн рублей: аппараты ИВЛ, электрохирургические аппараты, видеоэндоскопическая система, ультразвуковой сканер, электрогидравлический операционный стол, лабораторные анализаторы, дезинфекционная камера.