Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в Омске принял участие в заседании Совета законодателей Сибирского федерального округа. В повестке – обсуждение федерального закона, определяющего общие принципы организации местного самоуправления в системе публичной власти, подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая заседание, полпред подчеркнул значимую роль региональных органов власти и органов местного самоуправления в достижении национальных целей развития, обозначенных президентом России. «Особенно ценно умение совместными усилиями находить наиболее эффективные решения важных для людей вопросов и проблем», – сказал он. Анатолий Серышев добавил: несмотря на присущие каждому сибирскому региону особенности, многие объединяющие факторы позволяют учитывать опыт соседних регионов, координировать усилия, вырабатывать согласованную позицию.

Говоря о федеральном законе, определяющем общие принципы организации местного самоуправления, полпред отметил, что широкая дискуссия вокруг отдельных положений законопроекта привела к принятию взвешенного решения, позволяющего учесть специфику субъектов Российской Федерации. Так, регионам предоставлено право самим выбирать полностью или частично переходить на муниципальные округа, либо сохранить без изменения существующую двухуровневую модель с районами и поселениями.

По словам полномочного представителя, в Сибири процесс создания муниципальных округов идёт с 2019 года. В настоящее время они существуют в семи регионах округа. Наибольшее распространение такие административно-территориальные единицы получили в Кузбассе и в Омской области. Опыт создания муниципальных округов неоднократно обсуждался на заседаниях окружного Совета по вопросам развития местного самоуправления, происходил обмен мнениями и практическими наработками, что помогало лучше понять особенности одноуровневой модели, оценить её работоспособность в сибирских условиях.

«Основным смыслом всех подобных преобразований должно оставаться повышение уровня и качества жизни граждан. Принципиально важно не упустить главного – муниципальный уровень власти должен сохранять самую тесную связь с людьми, их чаяниями, заботами и запросами», – убеждён Анатолий Серышев.

Отдельно участники заседания обсудили подготовку к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Полпред сделал акцент на словах главы государства – главное, чтобы все ветераны почувствовали заботу, и никто не остался без внимания. Он также напомнил, что Президент России поддержал инициативу Министерства обороны Российской Федерации о наделении участников Великой Отечественной войны званием «Почётный гражданин», «Почетный житель» региона или муниципального образования.

Анатолий Серышев призвал депутатов всех уровней подключиться к работе по организации праздничных мероприятий для ветеранов и увековечиванию памяти воинов-освободителей. В частности, предложено организовать размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны. Главное – персонально, с учетом возраста ветеранов, подобрать максимально удобные для них форматы поздравлений и участия в праздничных мероприятиях.

Не менее важно, по мнению полпреда, чтобы депутаты вместе со своими избирателями и молодежью приняли участие и в решении еще одной задачи, поставленной Президентом России: необходимо привести в порядок памятники, братские могилы и одиночные захоронения воинов, благоустроить прилегающие территории. «Глава государства призвал относиться ко всем мероприятиям, связанным с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, не формально, а «по совести», – резюмировал полномочный представитель.