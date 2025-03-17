Ранее такие сообщения появились в СМИ. Однако в министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, что с декабря прошлого года 16 специалистов Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера (не более сотни, как указывалось в информации одного издания) написали заявления на увольнение по собственному желанию по разным причинам, включая переход в другие медучреждения, смену места жительства и выход на пенсию. Сокращён был лишь один специалист.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что информация о снижении заработной платы на 40% является фейком. Оклад медработников с декабря не менялся, а заработная плата складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.