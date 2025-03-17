Также в составе делегации с работой терминала ознакомился полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Топливный комплекс, построенный всего за два года, действует с прошлого ноября. Через него Кузбасс будет ежегодно получать каждый третий литр бензина и дизельного топлива, или свыше 600 тысяч тонн нефтепродуктов. Терминал позволяет создать стратегический запас топлива для розничных сетей заправочных станций и оптовых покупателей. Основные потребители — угледобывающие, промышленные, сельскохозяйственные и автотранспортные предприятия региона. Кемеровский терминал стал четвертым в России и первым в Сибири объектом, оснащённым российским оборудованием для хранения, приема и отгрузки топлива на самом высоком технологическом уровне.

На предприятии создано более сотни высокотехнологичных рабочих мест. Для сотрудников комплекса размещены удобные общественные и офисные пространства в административно-бытовом комплексе, комнаты для отдыха и питания, а также лекционный зал.

Делегация во главе с Сергеем Цивилевым осмотрела основные технологические узлы терминала: железнодорожную эстакаду, резервуарный парк, автоматизированную станцию налива бензовозов и центральный пункт управления объектом. Контролирует качество нефтепродуктов собственная система. Цифровые датчики в онлайн-режиме анализируют показатели моторного топлива.