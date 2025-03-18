Приложение «ГосуслугиДом», созданное на базе ГИС ЖКХ, скачали уже более 9 млн россиян. Теперь в приложении можно делегировать возможность заниматься бытовыми вопросами любому человеку, которому хозяин недвижимости решит предоставить гостевой доступ, будь то родственник или арендатор. Собственник должен ввести номер телефона авторизованного гостя, привязанный к его учетной записи. К примеру, детям и внукам стало проще помогать старшим родственникам — можно один раз настроить гостевой доступ и каждый месяц оплачивать их счета.

В приложении «Госуслуги Дом»можно передавать показания. Все счётчики — воды, электричества, газа, отопления — теперь под рукой. Система предупредит об ошибочных показаниях, а данные на счётчике воды можно распознать камерой. Также можно оплачивать счета, отправлять заявки , изучать отчёты управляющей организации, на что тратятся деньги, собранные с жильцов.Кроме того, есть возможность голосовать на онлайн-собраниях собственников, следить за капремонтом, заказывать поверку, узнавать новости и знакомиться с соседями.

Единая ссылка на скачивание приложения в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery: https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/676479150457937534.