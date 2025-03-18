Сегодня в 12:00 одновременно во всех музеях Кузбасса стартовал Всекузбасский единый урок истории «Кузбассовцы — защитники Крыма», организованный Кузбасским краеведческим музеем. Школьникам и студентам рассказывают об истории полуострова Крым в разные исторические эпохи, о героической обороне Севастополя и битве за Крым, а также о кузбассовцах, защищавших и освобождавших территорию полуострова в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в муниципальных кинозалах показывают военно-исторический фильм «Битва за Севастополь» (12+). В мультимедийном зале Кузбасского центра искусств начала работу фотовыставка «Вместе строим будущее». В экспозиции — 30 фоторабот, запечатлевших главные достижения в развитии Крыма, начиная с 2014 года. Выставка будет работать до 31 марта.

Также с 18 по 23 марта в виртуальном музее Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва будет работать выставка работ юных кузбасских художников и их педагогов, посвященная «Крымской весне». 54 работы предоставлены Губернаторским культурным центром «Юные дарования Кузбасса» и Кузбасским художественным колледжем.

в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова состоится концерт студентов и преподавателей Кузбасского музыкального колледжа «Весна ликует и поет», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. В Детской школе искусств деревни Новороманово Юргинского округа открылась выставка «Крым под солнцем России», в ней представлены фотографии картин заслуженных художников Республики Крым, Луганской Народной Республики, Севастополя. В Осинниковском городском краеведческим музее состоялось открытие фотовыставки «Крымская весна».