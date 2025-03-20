Началась регистрация на второй сезон проекта «СпортТрек», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Жители Кузбасса смогут принять участие в конкурсе для тренеров, а также в спортивных и образовательных мероприятиях.

Проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» создан для тех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия — страна возможностей». Участники, прошедшие регистрацию на сайте, могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках.

«В прошлом году проект «СпортТрек» уже нашел отклик у тысяч человек, но для нас важно вовлечь как можно больше граждан в проекты, направленные на поддержание здоровья. Откликаясь на актуальные запросы выпускников платформы, мы создали конкурс тренеров. Уверен, что в этом году проект выйдет на новый уровень», — рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

По результатам обучения участники получат приглашение на финальное мероприятие проекта в ноябре. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 апреля 2025 года.