Союз переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» с 4 по 5 апреля 2025 года проведёт Первый международный Форум переработчиков дикоросов и производителей суперфудов «Суперфуды – инвестиции в здоровье и долголетие 120+». Участниками форума станут предприниматели и эксперты со всех уголков страны для обсуждения актуальных вопросов переработки дикоросов и производства суперфудов.

На форуме будут рассмотрены вопросы переработки дикоросов, продвижения и увеличения объемов реализации традиционных и инновационных продуктов-суперфудов, производимых предпринимателями и компаниями из разных регионов России с применением современных технологий, вопросы сохранения здоровья и продления жизни за счет потребления продуктов с повышенной биологической ценностью – суперфудов из дикоросного и плантационного сырья и др.

Форум будет охватывать множество ключевых тем, среди которых международный опыт, научные исследования, современное оборудование и технологии, финансовая поддержка и вопросы экологичности. Участники смогут погрузиться в обсуждение культурного наследия и традиций, а также инноваций в отрасли. Экотуризм и сбор дикоросов, а также популяризация знаний об этих процессах также займут важное место в повестке форума.

Местом проведения станет Национальный центр «Россия» в Москве.

Познакомиться подробнее с программой и аккредитоваться на мероприятие можно по ссылке: https://superfoodforum.ru/