«Ничего не болит» – это не повод откладывать визит к врачу. Многие заболевания могут длительное время протекать без специфических симптомов и легко переходят в хронические формы. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» кузбассовцы могут регулярно проходить обследования в рамках диспансеризации. Это поможет своевременно выявить заболевания и начать лечение.

«В ходе диспансеризации можно выявить даже незначительные отклонения, которые без лечения или коррекции образа жизни могут привести к развитию серьезных заболеваний. Например, повышенный уровень глюкозы в крови на определенном этапе можно привести в норму – и предупредить развитие диабета», – рассказала главный областной специалист по первичной медико-санитарной помощи Минздрава Кузбасса Лариса Токарева.

Проверить здоровье кузбассовцы могут в медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС. Записаться можно в регистратуре, по номеру 122 или через портал «Госуслуги».

Проводится диспансеризация в два этапа.

Сначала – обязательные исследования и консультация терапевта.

– проведение опроса (анкетирование);

– измерение роста, веса, индекса массы тела;

– флюорография (рекомендуется проходить ежегодно);

– измерение артериального давления;

– определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

– определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет – 1

раз в год);

– ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно);

– осмотр терапевта (фельдшера) на визуальные формы рака (кожи и слизистой);

– индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз в 3 года);

Пациентам от 40 лет и старше проводят еще несколько обследований:

– анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов

(ежегодно);

– анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и полипов толстого

кишечника до 64 лет – 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет ежегодно);

– определение абсолютного сердечно-сосудистого риска лицам (до 64 лет

ежегодно);

– измерение внутриглазного давления (ежегодно);

– эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в возрасте 45 лет);

Для женщин:

– осмотр фельдшером (акушеркой), врачом-гинекологом – ежегодно с 18 лет;

– взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в

возрасте от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года);

– маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет – 1 раз в 2 года;

Для мужчин:

– определение простат-специфического антигена в крови в возрасте от 45 до

60 лет – 1 раз в 5 лет и в 64 года.

Кроме того, с 2025 года в перечень обязательных обследований входит анализ крови на гепатит С. Его сдают каждые 10 лет, начиная с возраста 25 лет. Мероприятия по профилактике этого заболевания включены в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».