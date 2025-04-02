В Кузбассе состоялось совещание, посвященное подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

В мероприятии приняли участие представители региональных СМИ, блогеры, активисты, пресс-секретари муниципалитетов, промышленных предприятий и ведомств. Обсуждались предварительные итоги проделанной работы и планы на будущее.

«По всему Кузбассу проходит цикл мероприятий, посвященных юбилею Победы. Нужно, чтобы как можно больше молодежи было вовлечено в эту тематику. Мы видим, что сейчас происходит на мировой арене, западными государствами идет подтасовка фактов, переписывание истории, присвоение нашей Победы. Та работа, которую мы с вами проводим, показывает всему миру, насколько мы едины в части сохранения исторической памяти. Это наша демонстрация единства общества в поддержке позиций Президента – отдавать дань уважения подвигам героев-воинов», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Глава региона призвал продолжать поисковую и патриотическую работу даже после празднования 9 мая, отметив, что обнаруживаются новые архивные материалы и фотографии, которые важно сохранить и передать будущим поколениям. По его поручению начнется оцифровка кузбасской Книги Памяти, изданной в 20 томах с 1995 года. Ожидается, что процесс оцифровки займет несколько лет.

Отдельное внимание уделено проекту Союза женщин Кузбасса «Женское лицо Победы», который рассказывает о вкладе более миллиона советских женщин в Великую Отечественную войну. Активистки региона проводят уроки мужества, выставки и флешмобы, посвященные подвигам женщин на фронте и в тылу.