Сезон весенне-летней навигации продлится до последней субботы октября. В аэровокзалах региона уже перешли на обслуживание по новому расписанию, которое по традиции открывает новые направления и расширяет возможности для путешествий.

«Ежегодно с началом весенне-летнего сезона нагрузка на кузбасские авиагавани возрастает в связи с периодом отпусков и каникул. Увеличивается количество рейсов, расширяется география полетов, растет пассажиропоток. В связи с этим сотрудники аэропортов перешли на работу в более интенсивном режиме», — отметил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Летнее расписание текущего года открывает для кузбассовцев два новых внутренних направления. Из международных аэропортов Кемерова имени А.А. Леонова и Новокузнецка имени Б.В. Волынова можно будет отправиться в Улан-Удэ и Читу.

Нововведением сезона стали чартерные рейсы в Камрань (Вьетнам), которые авиакомпания «Азур Эйр» выполняет из новокузнецкого аэропорта с 27 марта.

Сохранены традиционные внутренние регулярные рейсы из Кемерова и Новокузнецка в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск. Из новокузнецкого аэропорта можно также вылететь в Иркутск.