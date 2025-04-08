«Кузбассразрезуголь» подарил библиотекам Кузбасса новое детское издание об угле и его добыче

Презентация новой детской книги о добыче угля «Тайна черных камней» (6+) состоялась в Библиотеке городских историй в Кемерово. Издание выпущено для младших школьников под редакцией угольной компании «Кузбассразрезуголь» в партнерстве с издательством «Бомбора» (входит в крупнейшую российскую издательскую группу «ЭКСМО»).

В честь Международного дня детской книги угольщики подарили детским библиотекам Кузбасса и в Государственную научную библиотеку Кузбасса имени В. Д. Федорова 350 экземпляров новой книги. Совсем скоро познавательная литература о главном полезном ископаемом Кузбасса появится на библиотечных полках и будет доступна для юных читателей.

«Кузбасс – главный угольный регион страны. Знакомясь с историей родного края, каждый ребенок задается вопросами о том, что такое уголь, как он попал под землю, для чего его добывают и где используют. Книга «Тайна черных камней» поможет взрослым в понятной и доступной форме ответить на все детские вопросы об угольной промышленности и заинтересовать работой этой важной для страны отрасли. А занимательный сюжет и персонажи сделают это виртуальное путешествие в мир угля захватывающим и увлекательным», — отметила на презентации книги директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

В основе сюжета история про школьника Костю, его собаку Фросю и экспериментальный образовательный гаджет КА-10, которые оказываются в Кузбассе и попадают на угольный разрез и в шахту. Следя за приключениями героев, юные читатели в игровой форме знакомятся с историей образования угля, технологией его добычи, шахтерскими и горняцкими профессиями. Книга выпущена в рамках серии «Большие открытия» издательства «Бомбора» и стала её первым изданием.

«В серии познавательных детских книг Костик, Фрося и КА-10 исследуют большие и сложные системы — добычу природного угля, производство электричества и многое другое. Они попадают в опасные ситуации, проходят испытания и узнают много нового об устройстве мира. Мы благодарны компании «Кузбассразрезуголь», которая помогла нам сделать первую книгу серии такой достоверной!» — отметиларуководитель отдела литературы по бизнесу и саморазвитию издательства «Бомбора» Любовь Романова.

Для популяризации детского чтения и краеведческого досуга школьников «Кузбассразрезуголь» совместно с Муниципальной информационно-библиотечной системой города Кемерово подготовили книжный квест по мотивам приключений главных героев, он пройдет для школьников всех территорий присутствия угольной компании. Экземпляры книги также будут переданы школам и детским досуговым учреждениям, где педагоги смогут использовать издание для проведения краеведческих и профориентационных занятий.

Для справки. Книга «Тайны черных камней» — это уже второй издательский проект УК «Кузбассразрезуголь» для детей. В 2023 году при участии угольной компании в Кузбассе был издан сборник экологических сказок «Береги свой дом», часть тиража угольщики также безвозмездно передали детским библиотекам региона.

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