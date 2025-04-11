Начался прием заявок на участие в третьем сезоне всероссийского конкурса «Знай наших», направленного на развитие перспективных отечественных брендов. Организаторы приглашают представителей малого и среднего бизнеса, демонстрирующих устойчивый рост и высокую степень локализации производства, стать частью этого масштабного проекта.

Заявки принимаются на платформе знайнаших.аси.рф до 15 мая 2025 года. Конкурс включает пять основных номинаций: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT. Также предусмотрены специальные номинации, учрежденные партнерами.

Особо стоит отметить успех прошлого года: в 2024 году количество заявок от брендов региона утроилось по сравнению с 2023 годом, достигнув 113. Победителей ожидают значительные меры поддержки, включая обучение персонала, встречи с высшим руководством страны, а также продвижение на маркетплейсах и рекламные кампании.

Конкурс был инициирован Президентом России в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в 2022 году. Организация осуществляется Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ.