Сегодня в наукограде Кольцово Новосибирской области полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев посетил строительную площадку Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Полпред вместе с учеными посетил здание инжектора, где функционирует ускоритель, а также корпус стендов и испытаний — важный технологический комплекс, предназначенный для сборки сложного оборудования синхротрона.

Как сообщили полпреду представители генподрядчика объекта АО «Концерн «Титан-2», ученые получили доступ в помещение тоннеля накопителя для создания геодезической сети. Кроме того, на территории площадки были введены в эксплуатацию внутренние сети теплоснабжения и электроснабжения.

В инженерном корпусе осуществляется подготовка к пуско-наладке, а в корпусе стендов и испытаний чистые помещения переданы для монтажа оборудования. Все строительно-монтажные работы в здании инжектора планируется завершить к маю.

Директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук Павел Логачев выразил благодарность Анатолию Серышеву и его аппарату за помощь в решении всех возникающих вопросов. По его словам, благодаря инновационному подходу, удалось значительно ускорить ввод объекта в эксплуатацию. Полномочный представитель высоко оценил совместную работу ученых и строителей. Анатолий Серышев выразил уверенность в том, что набранные темпы необходимо сохранить.