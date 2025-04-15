На заседании областного оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Кузбасса Ильи Середюка обсудили завершение подготовительных мероприятий к 9 мая. В городах и округах ведется работа по обновлению памятных мест и обелисков, праздничному оформлению улиц и транспорта. Размещено 3600 тематических баннеров. Кузбассовцы подключаются к федеральным акциям, участвуют в региональных мероприятиях. Организованы экскурсии по улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны. Для посещения открыты шесть музеев промышленных предприятий, 595 школьных музеев.

«Подготовка к праздничной дате подходит к завершению. Сейчас важно убедиться, все ли мы сделали, чтобы ни в чем не нуждались ветераны, чтобы увековечить память наших воинов. Важно обратить внимание на приведение в порядок памятных мест, в том числе табличек на домах и учреждениях, мест массовых захоронений героев, стел городов региона. Предприятия Кузбасса могут взять шефство над памятными местами, принять участие в ремонтных работах», — сказал Илья Середюк.

Напомним, по поручению губернатора Кузбасса продолжается формирование перечня памятных объектов, посвященных воинам-кузбассовцам. На сегодняшний день их в России выявлено 540, ведется разработка электронного ресурса с данными. Кроме того, будет создан реестр мест захоронений воинов-кузбассовцев, погибших в Республике Беларусь. Среди них есть Герои Советского Союза — Юрий Михайлович Двужильный, Михаил Михайлович Куюков.

В городах и округах региона проводятся ремонтные работы памятных объектов. Например, в Кемерове будут обновлены 10 объектов, в том числе стела в Сквере Победы жилого района Лесная Поляна и мемориальный комплекс в поселке Боровом Рудничного района. В Прокопьевске отремонтируют стелу «Землякам, павшим за Родину в 1941-1945 гг.» и мемориальный комплекс «Их именами названы улицы города». В Юрге будут отремонтированы четыре мемориала. В Белове приведут в порядок 24 объекта, в том числе обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 годах, стелу на Аллее ветеранов войны и труда в Инском и стелу Героя Советского Союза Василия Галушкина. В Новокузнецке запланирована реконструкция мемориальной стены «Тыл — фронту» на Бульваре Героев.

В День празднования 80-й годовщины Победы в Кемерове, Новокузнецке, Юрге пройдут торжественные марши парадных расчетов войск и учреждений. Генеральные репетиции запланированы на 7 мая. Проводится работа по техническому обслуживанию военной и ретро-техники. После парадов будет организованы выставки техники: в Кемерове — на Московской площади, в Новокузнецке — на площади общественных мероприятий Центрального района, в Юрге — на территории Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.

Минздрав Кузбасса информирует о подвигах медиков в годы Великой Отечественной войны и работе эвакогоспиталей в госпабликах. Например, в рубрике «История одного снимка» размещена информация об альбоме «Атлас изменений глазного дна при боевой травме», который хранится в музее Новокузнецкой горбольницы №1. Он состоит из 82 акварельных рисунков врача-офтальмолога Ольги Шершевской, созданных в 1941-1943 годы на основе практической работы в военном эвакогоспитале. Проводится обновление мемориальных досок на сохранившихся зданиях бывших эвакогоспиталей. В семи медицинских организациях работают музеи.

В честь 80-летия Победы в 24 муниципалитетах Кузбасса пройдет легкоатлетическая эстафета, в которой примут участие более 8 тысяч спортсменов. Еще в семи территориях запланированы легкоатлетические забеги и соревнования по различным видам спорта. Например, в Кемерове эстафета состоится 7 мая на Московской площади и в парке Олимпийской славы. В Новокузнецке горожане соберутся на эстафету 9 мая.

Сотрудники транспортных предприятий Кузбасса забрендировали 1766 единиц общественного транспорта — разместили логотип с силуэтом памятника «Родина-мать зовет!», тематические надписи и георгиевские ленты. Акцию поддержали в том числе частные перевозчики. Также в рамках акций «Бессмертный полк» и «Окна Победы» размещены фотографии участников Великой Отечественной войны — на лобовом стекле единиц подвижного состава и на окнах автовокзалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов. В Новокузнецке и Прокопьевске курсируют вагоны «Трамвай Победы», а в Кемерове по маршруту № 111 — «Автобус Победы».

В Кузбассе зарегистрировано 2418 «Волонтеров Победы». Они занимаются сопровождением мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы, в том числе «Георгиевская ленточка», «Красная Гвоздика», «Диктант Победы», «Бессмертный полк». Зарегистрироваться могут все желающие от 14 лет на сайте ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ.РФ.