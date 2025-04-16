Защитники Отечества ведут активную общественную работу с молодым поколением региона. Патриотические встречи были организованы в двух муниципалитетах.

В Новокузнецке прошло мероприятие «Герои нашего времени», школьники пообщались с ветеранами боевых действий Беловского округа и Белова, волонтерами роты «Боевое братства» и штаба «От всей души Кузбасс». Герои рассказали о службе, значении сплоченности в бою, о жизни солдат на передовой, о значении поддержки бойцов. Ребята поделились опытом участия в благотворительных акциях, а также посмотрели выставку военной экипировки и передали письма в зону СВО.

В кинотеатре «Планета» Яйского округа с молодежью встретились ветераны боевых действий, сотрудники МВД, члены Общественного совета при МВД России, представители духовенства. На мероприятие пришли кадеты Марьевской общеобразовательной школы им. В.Д. Федорова и Яйской школы №2, активисты «Движения первых». В ходе беседы обсуждались темы о Великой Отечественной войне, о локальных конфликтах в Афганистане, Чечене, Дагестане, а также в зоне СВО. Ветераны поделились историями о подвигах и героизме наших земляков. Был организован показ фильма «Время выбрало нас» об участнике спецоперации из Кузбасса Алексее Ваганове.

В Кузбассе филиал фонда «Защитники Отечества» эффективно взаимодействует с правительством и ведомствами региона с целью поддержки ветеранов спецоперации, их семей, а также родственников тех, кто пропал без вести. В ходе очередного заседания межведомственной комиссии были рассмотрены вопросы по трудоустройству и переобучению тех, кто вернулся с фронта, по подготовке к летней оздоровительной кампании детей, диспансеризации защитников Отечества и другие.

Во время личных приемов граждан члены правительства Кузбасса, социальные координаторы филиала фонда и сотрудники Военно-социального центра отработали 430 консультаций по телефону и 217 очных обращений. Основные вопросы касались получения мер и льгот, социальной поддержки, трудоустройства, медицинской правовой и психологической помощи. Записаться на консультацию можно по тел. 8 (3842) 78-08-09.

В Кузбассе продолжается работа по содействию в трудоустройстве ветеранов спецоперации и их родных. Например, в Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком кузбассовцев этих категорий пригласили на мотивационные встречи с работодателями. Представители предприятий предоставили информацию о вакансиях, заработной плате и социальных гарантиях. В Гурьевском округе сотрудники Государственного юридического бюро Кузбасса провели консультации, а представители центра занятости населения рассказали ветеранам и их близким о возможностях трудоустройства и переобучения.

Информацию о мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей можно узнать на сайте минтруда и социальной защиты Кузбасса.

В Тяжинской центральной библиотеке имени Н.И. Масалова состоялся турнир по шашкам среди ветеранов спецоперации и членов их семей, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В Прокопьевске мамы и супруги героев СВО в рамках женского клуба «Гармония» посетили мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров, в том числе корзинок для пасхальных яиц, мини-букетов из верб.

Герои спецоперации приняли участие в Военно-патриотической игре «Зарница» для школьников, которая прошла в муниципалитетах Кузбасса и была приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Также защитники Отечества и их семьи побывали на представлении в кемеровском цирке.