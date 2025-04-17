Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе рабочего визита в Новокузнецк вручил ключи от новых квартир 102 жителям города, среди которых дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, двое из них являются участниками специальной военной операции.

«Рядом с новыми многоэтажками в Новоильинском и Заводском районах расположены магазины, школы, детские сады и медучреждения. Важно, чтобы новое жилье было не просто квадратными метрами, а настоящим домом, где новоселы смогут почувствовать себя комфортно и безопасно. Все квартиры с отделкой «под ключ» и уже готовы принять жильцов», — отметил губернатор Илья Середюк.

Квартиры для детей-сирот приобретены в шести новых многоквартирных домах, которые уже введены в эксплуатацию. 61 квартира находится в Новоильинском районе, 43 — в Заводском.

Дома оснащены лифтом и пандусом, что делает их доступными для всех категорий граждан. Новые квартиры полностью соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности. Установлены пластиковые окна, электрические счетчики, приборы учета горячей и холодной воды, а также сантехника.

По приглашению новосела Константина Белова глава региона осмотрел новую квартиру на первом этаже на ул. Рокоссовского. Он отметил качество выполненного ремонта, планировку и удобство квартиры. В шаговой доступности есть школы и детские сады. Во дворе проведено благоустройство и организованы парковочные места для автомобилей.

В Кузбассе усилена работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в регионе предоставляется в среднем около 800 квартир и свидетельств на приобретение жилья. В этом году выдано уже 469 свидетельств.