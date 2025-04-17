Кузбассовцев приглашают проголосовать за лучшую патриотическую песню к 80-летию Победы

21 апреля стартует народное голосование на платформе «Кузбасс Онлайн» в рамках Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы».

В масштабном конкурсе приняли участие более 12 тысяч человек из всех уголков нашего региона. По итогам отборочных туров выбрали 31 лучшее выступление из каждого округа. Теперь всем кузбассовцам предоставляется возможность выбрать народного победителя.

Голосование пройдет с 21 апреля по 5 мая на сайте и в мобильном приложении «Кузбасс Онлайн» на главной ленте в разделе «Истории». Оставлять лайки можно каждый день.

Узнать подробности о том, как голосовать, можно здесь.

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