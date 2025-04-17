Кузбасские студенты могут получить 1 миллион рублей на реализацию стартапов

Во время прямого эфира в соцсетях, губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил на вопрос о том, как кузбасские студенты могут начать своё дело.

– Специально для студентов у нас работает программа «Студенческий стартап». Если ваша бизнес-идея связана с технологической повесткой, вы можете получить финансирование на ее тестирование и создание прототипа в размере 1 миллиона рублей. Для этого нужно подать заявку на грант, – пояснил Илья Середюк.

Глава региона также отметил, что если проект дельный, то поддержку можно получать практически на всех этапах его реализации.

Подробную информацию можно узнать на сайте министерства экономического развития Кузбасса.