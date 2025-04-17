На предприятиях «СУЭК-Кузбасс» открылись Уголки памяти

В рамках подготовки к 80-летию Победы на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» открылись Уголки памяти. Сотрудники угледобывающих и сервисных предприятий Компании разместили там портреты родных, воевавших в Великую Отечественную войну, тематические плакаты и памятные композиции.

Как отмечает заместитель директора Обогатительной фабрики по персоналу и административно-хозяйственной деятельности Анастасия Безобразова, местом для размещения Уголка на их предприятии выбран холл комбината.

– При входе в здание сразу можно увидеть стенд Бессмертного полка с портретами погибших родственников наших сотрудников. Здесь можно узнать краткую биографию и историю Героев. Помимо этого, логотипами Победы украшена входная группа комбината. Мы также подготовились к ежегодной Всероссийской акции «Окна Победы», – рассказывает Анастасия.

Активным участником акции стал и коллектив Шахтоуправления имени А.Д. Рубана. В холле предприятия выстроена композиция в военной тематике. В нее вошла объемная надпись «9 мая», фигуры «Вечный огонь» и «Воин-освободитель». Объединяет объекты баннер с портретами Героев Бессмертного полка. Позже в Уголке памяти будут размещены сохранившиеся медали, ордена родственников сотрудников Шахтоуправления и подделки детей работников предприятия.

Ежегодно традицию поддерживает ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ». Их Уголок памяти, как и на многих предприятиях, расположился в административном здании. Работники сервисной единицы в этом году подготовили целый музейный стенд. За стеклами на трех ярусах размещены информационные плакаты, рассказывающие о ключевых исторических событиях и подвигах Героев, флажки, портреты участников войны и тружеников тыла.

Информацию о своем дедушке Николае Афанасьевиче Шерстневе для этого мини-музея передала менеджер по продажам Юлия Шамрай. Под портретом в рамке, можно найти историю боевого пути Николая Афанасьевича. В военные годы он был пулеметчиком и получил более трех почетных наград, среди которых: «Орден Красной Звезды».

Уголок памяти к знаменательному Дню Победы подготовили и работники Шахтоуправления «Комсомолец». В административно-бытовом комбинате установлен специальный постамент в виде звезды «Вечного огня». Рядом с ним размещен баннер с символичным стихотворением Александра Твардовского «В тот день, когда окончилась война…». На предприятии также ведется обратный отсчет до 80-ой годовщины Дня Победы: на специальной табличке, являющейся частью Уголка памяти, ежедневно меняется число дней, оставшихся до 9 мая.

Также на предприятии сейчас размещена уникальная передвижная выставка музея Шахтерской славы Кольчугинского рудника, посвященная боевым и трудовым подвигам земляков в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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