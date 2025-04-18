В ночь с 19 на 20 апреля, на время ночных Пасхальных богослужений, в городах региона будет организовано особое расписание движения общественного транспорта. Дополнительные ночные и утренние рейсы позволят жителям Кузбасса спланировать свои передвижения до и после богослужения.

В Кемерове дополнительные рейсы по окончании богослужения запланированы на 03:45. От Знаменского собора автобусы отправятся по двум маршрутам: «Собор — Д/п Комсомольский» и «Собор — Сквер (проспект Молодежный)».

Кроме того, от Знаменского собора будет организовано движение трамваев: они отвезут прихожан по маршрутам «Собор — КЭМЗ» и «Собор — Поселок Южный».

В Новокузнецке спецмаршруты будут запущены для прихожан трех храмов. В 02:40 от Храма Святой Троицы жители города смогут на автобусе доехать до остановки «Улица Звездова». Запланировано два рейса до ж/д вокзала: от Собора Рождества Христова в 02:55 отправится автобус, от Спасо-Преображенского собора в 03:10 — трамвай.

Для жителей Междуреченска будут организованы маршруты, которые доставят горожан на Пасхальную службу в Церковь Всех Святых (101 квартала). В 23:00 один автобус отправится по маршруту «Проспект Шахтеров — Проспект 50 лет Комсомола — Церковь 101 квартала», другой — по пути следования «Улица Вокзальная — Проспект Строителей — Церковь 101 квартала». После окончания службы автобусы довезут горожан в обратном направлении: в 02:30 — от Церкви Казанской иконы Божией Матери в поселке Усинский, в 02:45 — от Церкви Всех Святых.

В Тайге с 09:00 до 17:00 работа автобуса № 4/5 по маршруту «Западный переезд – Строительная» будет организована с продлением схемы движения до кладбища.

Для жителей Таштагола по окончании Пасхальной службы будет организован спецмаршрут по направлению от Собора Великомученика Георгия Победоносца до остановки «Садовая».

Подробнее об организации движения в пасхальные праздники можно узнать по телефонам:

– 57-46-57 (Кемерово);

– 740-195, 8-800-222-4750 (Новокузнецк);

– 89235003326, 8-960-932-213 (Междуреченск);

– 8 (38448) 2-21-11 (Тайга);

– 8 (38473) 3-23-75 (Таштагол).