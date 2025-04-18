Губернатор Илья Середюк оценил количество и качество продуктов на областной ярмарке

Сегодня в Кемерове и Новокузнецке проходят областные сельскохозяйственные ярмарки. Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил организацию торговли на площади Советов в столице региона, оценил наличие товаров местных производителей, а также пообщался с покупателями.

– Свои товары представили 70 производителей — почти вдвое больше, чем было на предновогодней ярмарке. Особой популярностью у горожан пользуется мясная продукция, которую представили владельцы личных подсобных хозяйств и фермеры. Цены на ярмарке снижены, наши производители продают товары практически по себестоимости. Договорились проводить ярмарки чаще — в холодное время года будем устраивать их ежемесячно, — сказал губернатор Илья Середюк.

В Кемерове горожане могут приобрести качественную и свежую продукцию от местных производителей по сниженным ценам без торговой наценки. Например, СПК «Береговой» предложил свежие овощи, «Беловское рыбное хозяйство» — живую рыбу, «Яшкинская птицефабрика» — куриное яйцо, «Кемеровохлеб» — хлебобулочные и кондитерские изделия, а также пасхальную выпечку. Мясную продукцию представили владельцы личных подсобных хозяйств и кузбасские фермеры, пчеловоды порадовали посетителей натуральным медом. Активное участие в ярмарке приняли организации Кемеровского облпотребсоюза из Беловского, Топкинского, Кемеровского, Крапивинского, Прокопьевского, Тяжинского, Тисульского, Чебулинского и Яйского округов, у которых можно приобрести хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты, варенье из шишек, ягоду и папоротник, грибы и кедровые орехи.

У садоводов и дачников большой интерес вызвали торговые точки, предлагающие саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветочную рассаду, укрывной материал, садовый инвентарь. А волонтеры помогают пожилым людям донести тяжелые сумки до остановки.

На площади общественных мероприятий Центрального района Новокузнецка на ярмарке работают более 50 торговых точек. Посетители могут приобрести товары по сниженным ценам кузбасских и алтайских производителей: свежие овощи и фрукты, мясные деликатесы, сыр, мед, кондитерские изделия, предметы домашнего обихода, изделия декоративно-прикладного творчества, семена и саженцы.