Более 900 тысяч гектаров засеют в Кузбассе в этом году

Такие данные озвучил губернатор Кузбасса Илья Середюк, принявший участие в ежегодной региональной агрономической конференции в Кемеровском округе.

Представители власти и селяне обсудили ключевые вопросы и задачи на предстоящую весенне-полевую кампанию. В частности отметили, что в 2025 году планируется ввести в сельхозоборот 20,2 тысяч га брошенных земель.



Агропромышленный комплекс – одна из точек роста нашей экономики. Она активно развивается и с каждым годом приносит в бюджет все больше средств. Сельскохозяйственная продукция будет востребована всегда. Развивая отрасль, мы должны думать не только о выращивании сырья, но и о производстве высокомаржинальных продуктов. Важна глубокая переработка продукта, чтобы его добавленная стоимость была выше, – подчеркнул губернатор.

На выставке селяне представили сельскохозяйственную технику, работающую на кузбасских полях. Практически все тракторы, комбайны и посевные агрегаты российского производства. В пресс-службе администрации правительства Кузбасса добавили, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество энергонасыщенных тракторов (с 697 до 748 машин). В планах на 2025-й – покупка 44 единиц самоходной и прицепной сельскохозяйственной техники.

Кузбасские аграрии уже получили 32,9 млн рублей господдержки на увеличение производства картофеля и овощей. Для производителей зерновых культур предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию в размере 139 млн рублей.